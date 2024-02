CEWE steigert sich deutlich

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE 0005403901) hat das Geschäftsjahr 2023 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen mit einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung abgeschlossen: Der Gruppen-Umsatz inkl. der im Dezember 2023 veräußerten Gesellschaft futalis legt danach mit +6,5% um 47,8 Mio. Euro auf 788,8 Mio. Euro zu (2022: 741,0 Mio. Euro), das so berechnete operative Ergebnis (EBIT) der CEWE Gruppe steigt auf 81,6 Mio. Euro (2022: 75,6 Mio. Euro). Das nach IFRS berichtete Gruppen-EBIT (ohne futalis) legt mit 83,9 Mio. Euro sogar um 11,0% bzw. 8,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr zu (2022: 75,6 Mio. Euro), der berichtete Gruppen-Umsatz (ohne futalis) steigt auf 780,2 Mio. Euro (2022: 732,7 Mio. Euro). CEWE hatte für 2023 einen Gruppen-Umsatz in der Zielbandbreite von 720 bis 780 Mio. Euro. und ein EBIT von bis zu 82 Mio. Euro geplant. „Hinter diesen überzeugenden Zahlen steht ein Team, das im Jahr 2023 erneut Millionen Menschen in ganz Europa glücklich gemacht hat,“ so Yvonne Rostock, Vorstandsvorsitzende der CEWE Stiftung & Co. KGaA. „Denn das ist unser Versprechen, besonders zu Weihnachten: Hochwertige, einzigartige Produkte voller persönlicher Erinnerungen – pünktlich und zuverlässig zugestellt. Gemeinsam mit unseren Handelspartnern schreiben wir somit eine großartige Erfolgsgeschichte fort.“ CEWE, so Rostock, werde weiterhin fokussiert in Innovationen, immer nachhaltigere Produkte höchster Qualität sowie endkundenzentrierte und reichweitenstarke Markenkommunikation investieren. Wichtigste Kennzahl sei dabei die als ‚Net Promoter Score‘ gemessene Kundenzufriedenheit, die auch 2023 im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal gestiegen ist.

Mit starkem Weihnachtsgeschäft zum Jahreserfolg

Die für CEWE traditionelle Saisonspitze im Weihnachtsgeschäft des vierten Quartals hat auch 2023 ganz maßgeblich zum Jahreserfolg beigetragen: Der Gruppen-Umsatz legte im vierten Quartal um 3,3% auf 327,0 Mio. Euro zu (Q4 2022: 316,7 Mio. Euro). Das Gruppen-EBIT verbesserte sich um 4,6 Mio. Euro bzw. 5,9% auf 81,6 Mio. Euro (EBIT Q4 2022: 77,0 Mio. Euro). Dabei profitiert CEWE weiter von seiner frühzeitigen Transformation in ein Online-Geschäftsmodell: Sowohl der Trend zum Fotografieren mit dem Smartphone sowie einfach online oder mobil über Apps bestellbare Fotoprodukte treiben das Wachstum. Gemeinsam mit seinen starken Handelspartnern, die mit über 20.000 Ladengeschäften in Europa Garant für einen kundennahen Service sind, entwickelt CEWE den Fotomarkt durch Innovationen kontinuierlich weiter.

Nachfrage nach Fotoprodukten unabhängig von gesamtwirtschaftlicher Entwicklung

Gerade Fotoprodukte haben für viele Menschen – besonders als Weihnachtsgeschenk – einen sehr hohen emotionalen Wert und werden weitestgehend unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zunehmend nachgefragt. Dabei ist es CEWE im zurückliegenden Geschäftsjahr u.a. durch seine starken Markenpositionen und die durchgeführten Marketingaktivitäten gelungen, insbesondere die in 2023 wieder erstarkte Urlaubsreiseaktivität mit vielen neuen Fotoaufnahmen bei Konsumenten in den eigenen Geschäftszuwachs erfolgreich zu konvertieren: Die Gesamtanzahl an Fotos über alle CEWE-Produkte stieg im Berichtsjahr um 4,8% auf 2,39 Mrd. Stück (2022: 2,28 Mrd. Fotos), ebenso hat das CEWE FOTOBUCH mit einem Plus von 3,4% auf eine Absatzmenge von 6,1 Mio. Exemplaren erfreulich zugelegt (2022: 5,8 Mio. Exemplare).

Auch Kommerzieller Online-Druck und Einzelhandel verbessern Profitabilität

Sowohl das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck als auch der Einzelhandel haben nach vorläufigen Berechnungen das Geschäftsjahr 2023 mit einem deutlich verbesserten Ergebnis abgeschlossen. Dazu trugen sowohl die Bestpreisgarantie und optimierte Produktions- und Kostenstruktur im Kommerziellen Online-Druck als auch die verbesserte Filialstruktur im Einzelhandel bei.