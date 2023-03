CEVA Logistics und Geek+ implementieren neue AMR-Lösungen am Vertriebsstandort Grobbendonk in Belgien

Grobbendonk, Belgien, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -- CEVA verwaltet die Großhandelsabwicklung und den Vertrieb für ein bekanntes Schuhunternehmen in einem 50 000 m2 großen Lager in Grobbendonk, Belgien- Hocheffizienter Standort verarbeitet jährlich 15 Millionen Schuh- und Bekleidungseinheiten- Geek+ Ware-zur-Person-Lösungen zur Automatisierung der Kommissionierung gewähltCEVA Logistics und Geek+ arbeiten zusammen, um Verbraucher durch den Einsatz von autonomen mobilen Robotern (AMR) effizienter mit ihren Lieblingsschuhen und -bekleidung zu versorgen.Die Modernisierungsmaßnahmen im CEVA-Lager in Grobbendonk, in der belgischen Provinz Antwerpen, zeigen deutlich die Vorteile der Automatisierung durch Robotik, da sie eine ergonomischere Arbeitsumgebung schaffen und die Effizienz verbessern, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen.Das Lager ist jetzt mit einer Flotte von 27 Kommissionierrobotern der Geek+ P-Serie und fünf Arbeitsstationen ausgestattet. Die Roboter haben eine Traglast von 1000 Kilogramm und arbeiten mit einer maximalen Geschwindigkeit von 2 m/sec. Die von CEVA und Geek+ konzipierte Ware-zur-Person-Lösung bietet ein hohes Maß an Flexibilität, eine schnelle Integration in die bestehenden Abläufe und kann ein tägliches Volumen von mehr als 10.000 ausgehenden Artikeln bewältigen.Das Grobbendonk-Projekt ist die jüngste Zusammenarbeit zwischen Geek+ und CEVA Logistics. Im Jahr 2021 wurden Geek+-Roboter für automatisierte Abläufe in einem CEVA-Lager in Australien, einem der größten Distributionszentren der südlichen Hemisphäre, verwendet. Der Standort Grobbendonk übernimmt dies nun für den Online-Handel in Europa, einschließlich der Errichtung sicherer Arbeitsbedingungen für das Lagerpersonal.Jean Gateau, Global Key Account Director bei Geek+, sagt: „Dieses Projekt mit CEVA zeigt einmal mehr, was Geek+ für Einzelhandelsunternehmen und Lagerbetreiber leisten kann. Wir hatten bereits großen Erfolg mit CEVA in Australien, und es ist fantastisch, dass wir das auch in Europa wiederholen können."Bart Beeks, Global Head of Contract Logistics bei CEVA Logistics, erläutert: „Bei CEVA definieren wir Innovation als die Umsetzung neuer Ideen mit geschäftlichen Auswirkungen. Daher sind wir immer auf der Suche nach den besten Lösungen für unsere Kunden und scannen den technologischen Horizont zusammen mit unseren Partnern. Die Geek+ Lösung passt hervorragend zu unserem Betrieb in Grobbendonk, da sie den Mitarbeitern vor Ort ein komfortableres Arbeitsumfeld bietet, während sie gleichzeitig ein weitaus größeres Auftragsvolumen abwickelt."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2042373/CEVA_Logistics.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2014500/Geek_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ceva-logistics-und-geek-implementieren-neue-amr-losungen-am-vertriebsstandort-grobbendonk-in-belgien-301784030.htmlPressekontakt:Marie Peterson,Direktorin für Marketing und Kommunikation,marie.peterson@geekplus.com / Lee Turner Kodak,PR- und Kommunikationsmanagerin,lee.kodak@geekplus.com,Tel: +49 0172 512 2909Original-Content von: Geek+, übermittelt durch news aktuell