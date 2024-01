CES: Technikmesse in Las Vegas beginnt mit Medientag

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

LAS VEGAS (dpa-AFX) - Die weltweit wichtigste Technikmesse CES in Las Vegas geht am Montag mit einem Medientag an den Start. Unter den Unternehmen, die zum Auftakt ihre Neuheiten vorstellen, sind die Elektronikriesen Samsung , LG und Sony sowie der deutsche Bosch-Konzern. Zu den Trends gehört in diesem Jahr der stärkere Einfluss von Software mit Künstlicher Intelligenz, die unter anderem zur Bildverbesserung in Fernsehern verwendet wird.

Die CES wurde in den vergangenen Jahren auch immer mehr zu einer Automesse. Unter anderem Mercedes und der Zulieferer Continental sind in Las Vegas dabei, während sich die amerikanischen Branchenriesen nach dem teuren Streik der US-Gewerkschaft UAW zurückhalten.

In der Pandemie wich die CES zeitweise auf eine Online-Version aus, fand zuletzt aber wieder zu alter Stärke. Die Messehallen sind für Fachbesucher und Journalisten von Dienstag bis Freitag geöffnet.