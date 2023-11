CES Energy Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmung der Anleger bei Ces Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen hervor, die zur weiteren Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich insgesamt eine gute Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ces Energy wurde der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 72,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ces Energy überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine schlechte Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Ces Energy weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Ces Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,28 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -2,37 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,66 Prozent im Branchenvergleich für Ces Energy. Sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum gesamten Energie-Sektor zeigt Ces Energy eine Überperformance, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich bei Ces Energy eine Abweichung von +13,82 Prozent zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Ces Energy somit für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.