CES Energy Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Ces Energy liegt bei 40, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 33,7 und weist ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Ces Energy eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ces Energy mit 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,3 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von Ces Energy langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten waren 7 positiv, 0 neutral und 0 negativ eingestellt. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" mit einem Kursziel von 5,11 CAD, was einer Erwartung von 22,35 Prozent entspricht, basierend auf dem derzeitigen Schlusskurs von 4,18 CAD.

Insgesamt erhält die Aktie von Ces Energy daher eine Bewertung von "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.