CES Energy Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt bezieht. Mit einem RSI von 37,04 wird die Ces Energy als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,37 Prozent erzielt, was 30,48 Prozent über dem Durchschnitt (-3,11 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ces Energy in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher mit einem "Gut" bewertet.

Bei einer Dividende von 2,69 % ist Ces Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Energie Ausrüstung und Dienstleistungen (73,77 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 71,08 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung als "Schlecht".