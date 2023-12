Las Vegas / München (ots) -VicOne (http://www.vicone.com/), ein führendes Unternehmen für Cybersecurity-Lösungen im Automobilbereich, wird seine Smart Cockpit Cybersecurity-Lösungen (https://www.vicone.com/solutions/smart-cockpit-protection) auf der Consumer Electronics Show (CES (https://www.ces.tech/)) in Las Vegas, einem der weltweit größten Technologie-Events (9.-12. Januar 2024), vorstellen. Gemeinsam mit Partnern wie P3 digital services (http://www.p3-group.com/), einem führenden Anbieter von In-Vehicle Infotainment (IVI)-Systemen, bietet VicOne eine sichere IT-Umgebung für Android Automotive OS basierte IVI-Lösungen mit geschützten Daten für Fahrer und Passagiere. Die Automotive-Cybersicherheitslösung bewertet kontinuierlich die Risiken für die Datensicherheit und schützt E-Mail-Adressen, Bankkontonummern, Kreditkartendaten, Sozialversicherungsnummern und mehr vor Cyberangriffen. Die Lösungspartner gehen auf das veränderte Nutzungsverhalten der Fahrer von vernetzten Autos und Elektrofahrzeugen und deren Einfluss auf die Cybersicherheit ein. Die Automobilhersteller bereiten sich jetzt schon auf zunehmende Cyberangriffe mithilfe schlüsselloser Zugangssysteme, Ladestationen und Infotainment-Systemen in Fahrzeugen vor. Die kombinierte Cybersicherheits-Lösung wird auf dem P3-Stand anhand eines realen Fahrzeugs demonstriert.Im Einzelnen wird VicOne auf der CES sein vollständig integriertes Smart Cockpit Protection Software Development Kit (SDK), seine NXP/Qualcomm-bezogenen Lösungsvorschläge (Goldbox/Orangebox, Qualcomm 8155 IDPS-Integration) sowie seine Vehicle Security Operation Center- (VSOC) und Vulnerability Management System- (VMS) Lösungen vorstellen. Die Experten von VicOne begrüßen alle Interessenten, die sich über die neuen Technologien und Lösungen informieren möchten, am Stand von P3 im Las Vegas Convention Center, West Hall Level 1 (Stand 6474).Da Autos sich inzwischen zu Supercomputern auf Rädern entwickeln, bleiben bzw. entstehen gewisse Sicherheitslücken, die Angreifer nutzen können, um Autohersteller, deren Zulieferer und Autobesitzer zu Opfern zu machen - mit weitreichenden Folgen für den Straßenverkehr und die Fahrzeugsicherheit. Die Smart Cockpit-Lösung von VicOne bietet eine ganze Reihe von Cybersicherheitsfunktionen für das Infotainment-System, die durch die auf der Android Automotive OS basierende sogenannte SPARQ OS-Plattform von P3 ermöglicht werden. Die Lösungskombination verhindert, dass personenbezogene Daten (PII) entwendet und die Privatsphäre durch unsichere Apps oder Browser verletzt wird und schützt so die Fahrzeugnutzer. Gleichzeitig blockiert sie die Installation von digitalen "Hintertüren" bzw. Schwachstellen und verhindert so die Fernmanipulation von Informationen auf dem IVI-System. Außerdem informiert sie den Fahrer über ressourcenintensive Apps, um das Fahrerlebnis und die Sicherheit im Smart Cockpit zu verbessern. Sobald eine Datenverletzung oder unsichere IT-Lösungen entdeckt werden, werden die Kunden umgehend benachrichtigt, damit sie Maßnahmen ergreifen und sich schützen können, bevor es zu spät ist. Die SPARQ-Cockpit-Plattform umfasst einen vielfältigen Appstore, intelligente Navigation, einen digitalen und individuellen Sprachassistenten, Ladefunktionen, Medienzugänge und Unterhaltungsfunktionen. Sie bietet vollautomatische Over-the-Air-Software- und Firmware-Updates, die eine stets aktuelle Funktionalität gewährleisten und die Nachhaltigkeit fördern. Die kombinierte Lösung aus SPARQ OS und VicOne ermöglicht es den Nutzern, immer wachsam zu sein und von der 24/7-Überwachung von Daten sowie der Unterbindung von Datenschutzverstößen zu profitieren."Für die Mobilität der Zukunft müssen sich die Automobilhersteller darauf konzentrieren, das Nutzererlebnis zu verbessern, die Forderung nach vollständiger Personalisierung der Fahrzeuge zu erfüllen und in den Autos E-Commerce, soziale Aktivitäten und Unterhaltung durch modernste Bildschirme und Kommunikation zu ermöglichen. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der Benutzeroberfläche, um das Auto zu einer Erweiterung des Smartphones der Nutzer zu machen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Daten und die Privatsphäre der Kunden geschützt sind. Und das ist kein aussichtsloses Unterfangen. Cybersicherheit ist für OEMs (Original Equipment Manufacturer) ein notwendiger Kostenfaktor, der sich aber auch monetarisieren lässt. Die Anbieter sollten jedoch zunächst die Daten ihrer Kunden durch moderne Smart Cockpit Cybersecurity-Lösungen schützen, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen", erklärt Max Cheng, CEO von VicOne.Der Einsatz von Smartphones bei der Steuerung von Autos erweitert erheblich die Angriffsfläche eines Fahrzeugs - durch Telematik-Systeme, Wi-Fi, Bluetooth, UWB, OBD II und GPS bis hin zu Mobilfunkgeräten. Die zukunftsfähigen, ganzheitlichen Cybersicherheitslösungen von VicOne für den Automobilbereich adressieren die wachsende Angriffsfläche, die durch dieses neue Nutzerverhalten entsteht. Durch Investitionen in die Minderung dieser Risiken können OEMs zukünftige Einnahmequellen erschließen, indem sie besorgten Fahrzeugnutzern das Maß an Cybersicherheit bieten, das sie brauchen und voraussetzen.Über VicOne:Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere Informationen finden Sie unter vicone.com.About P3 digital services:With 27 years' experience in automotive industry consulting and software development, P3 creates customized In-vehicle Infotainment (IVI) systems based on Android Automotive OS, the fastest-growing IVI operating system today. SPARQ OS (https://sparqos.com/) is P3's flagship IVI solution that helps car manufacturers to differentiate by delivering advanced top-bottom custom Human-Machine Interface (HMI), service layer and Vehicle Hardware Abstraction Layer (VHAL) integration. Major car, truck and motorcycle makers have benefitted from P3 innovations, having deployed SPARQ OS as their core IVI system. P3 digital services is part of P3 group, a leading international technology consulting and software development company with a rapidly growing team of more than 1,800 consultant engineers working to develop and implement solutions to today's complex technology challenges. www.sparqos.com, www.p3-group.com