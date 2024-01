CES 2024: TORRAS INTEGRIERT VIELE WICHTIGE FUNKTIONEN IN SEINE SMARTPHONE-HÜLLEN

Las Vegas (ots/PRNewswire) -TORRAS, ein Unternehmen mit mehr als 1.300 Patenten und 60 internationalen Branchenauszeichnungen, stellt auf der CES 2024 seine neuesten Kickstand-Hüllen für Smartphones vor. Diese innovativen Hüllen sind im Zeitalter der Kurzvideos die ideale Lösung, um die Hände auch bei Nutzung des Smartphones frei zu haben. Damit werden Smartphone-Hüllen zu einem echten multifunktionalen Zubehör.In einer Ispos-Marktstudie aus dem Jahr 2023 wurde TORRAS für seine führende Position bei der Entwicklung von Kickstand-Hüllen lobend erwähnt. Die Studie hob das neue Design der TORRAS-Smartphone-Hüllen für die nahtlose Integration des Kickstand, ihre Magnetfunktionen sowie den erhöhten Schutz, das dünne Design und die gute Tragbarkeit hervor.Auf der CES 2024 stellte TORRAS vier neue Kickstand-Smartphone-Hüllen vor. Sie stehen ganz in der Tradition des Unternehmens, den Alltag von Menschen durch technologische Innovationen zu erleichtern. Zu den neuen Produkten gehört die Ostand-Serie mit rundem Ständer, die Pstand-Serie mit einteiligem Ständer, die Lstand-Serie mit Ständer am Kameraobjektiv und die Hstand-Serie mit Ständer am Rahmen.Immer mehr Menschen sehen sich Videos auf mobilen Geräten an. Die Kickstand-Hüllen von TORRAS sind die perfekte Lösung für die horizontale und vertikale Positionierung der Geräte. Mit einem mehrstufigen Winkel zwischen 40° und 120° können Benutzer das Gerät ganz nach eigenen Wünschen aufstellen. Ob Nutzer bei Videokonferenzen die Hände frei haben, das Smartphone beim Kochen mit dem magnetischen Halter am Kühlschrank befestigen oder beim Anschauen von Videos nebenher andere Dinge erledigen möchten: Die Kickstand-Smartphone-Hüllen von TORRAS sind die ideale Lösung.Smartphones sind von unseren Tischen kaum noch wegzudenken. TORRAS hat aus diesem Grund integrierte, multifunktionale Kickstand-Hüllen entwickelt, mit denen Nutzer ihre Lieblingssendung anschauen oder mit Familie oder Kollegen videotelefonieren können, ohne dabei auf die Magnetladefunktion ihrer iPhones verzichten zu müssen.Hinter der Entwicklung der verschiedenen Modelle steht das TORRAS Team, das ununterbrochen danach strebt, aktuelle Trends zu erkennen und zu bedienen. Mit seiner Innovationsbegeisterung und seiner zukunftsorientierten Einstellung hat TORRAS Grenzen überwunden und innovative Produkte wie wie den 360°- und den X-SHOCK-Stoßschutz entwickelt. Das Unternehmen bietet heute die verschiedensten Produkte an und hat die Welt der Smartphone-Hüllen, Ventilatoren und Klimaanlagen nachhaltig verändert.TORRAS entwickelt allerdings nicht nur herausragende Produkte, sondern setzt sich auch für den Schutz unseres Planeten ein. Das Unternehmen ist stolz auf sein Engagement bei der WeForest-Bewegung und weiteren Umweltschutzinitiativen, die sich für eine grüne Zukunft einsetzen. TORRAS möchte bis 2030 über 100.000 Bäume pflanzen, um einen positiven BEitrag zu leisten.Informationen zu TORRASDas 2012 gegründete Unternehmen TORRAS verfolgt mit seinen innovativen Produkten eine ganz eigene Designphilosophie: „Simple but Unique". Im Forschungs- und Entwicklungslabor werden auf 2.000 Quadratmetern neue Produkte entwickelt. Das Unternehmen verfügt bisher über mehr als 1.300 Patente, 60 Produkte haben namhafte internationale Designpreise gewonnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.torraslife.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2315509/20240110_182604.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2085774/TORRAS_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ces-2024-torras-integriert-viele-wichtige-funktionen-in-seine-smartphone-hullen-302033400.htmlPressekontakt:Jacinta Zou,jacinta@torras-global.comOriginal-Content von: TORRAS, übermittelt durch news aktuell