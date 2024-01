CES 2024: HISENSE ERWEITERT DIE GRENZEN DER DISPLAY-TECHNOLOGIE UND STREBT SZENARIOBASIERTES KONZEPT AN

Las Vegas (ots/PRNewswire) -David Gold, President bei Hisense Americas, hielt einen Vortrag über das Ziel von Hisense, die Welt durch die Integration von Display-Technologien in das tägliche Leben näher zusammenzubringenDas globale Elektronik- und Haushaltsgeräteunternehmen Hisense stellt seine neuen Produkte und Markenvision auf der CES 2024 vor. In seiner Rede versprach David Gold, President, Hisense Americas, „auch künftig die Grenzen der Displaytechnologie zu erweitern" und „die Anwendungsszenarien neu zu definieren, in denen Bildschirme unverzichtbar sind. Dabei wird das Unternehmen über den technologischen Horizont hinausblicken und seine Lösungen und Fachkenntnisse in zahllose Alltagssituationen einbringen."Mit seinen Produkten, die in über 160 Ländern erhältlich sind und von 66 Unternehmen und Niederlassungen im Ausland, 34 Industrieparks und 25 FuE-Zentren unterstützt werden, hat Hisense in den letzten zehn Jahren ein überragendes Wachstum erzielt und setzt weiterhin Displaytechnologien ein, um Verbraucherbedürfnisse zu erfüllen. Die Produktpalette von Hisense reicht weit über den Heimbereich hinaus und erstreckt sich auf verschiedene Aspekte des täglichen Lebens: Büroumgebungen, Unterrichtsräume, Krankenhäuser, Stadien, Fahrzeuge – sowohl im physischen Sinne als auch über immersive AR-/VR-Lösungen.David Gold fasst die Philosophie von Hisense wie folgt zusammen: „Hisense entwickelt nicht einfach nur Bildschirme, sondern umfassende Szenarien. Wir wollen die Welt näher zusammenbringen, indem wir Displaytechnologien in den Alltag integrieren und Erlebnisse ermöglichen, die über den Bildschirm hinausreichen und Teil Ihrer Lebenswelt werden."Bahnbrechendes Konzept zur Weiterentwicklung des Home EntertainmentDie Innovation von Displaytechnologien wurde anhand von Beispielen spezifischer Display-Szenarien und neuer Technologien vorgestellt, etwa der revolutionären Laser-TV-Technologie, modernen ULED-Fernseher und der Verbindung der intelligenten Hisense-Plattform ConnectLife mit dem VIDAA TV-Betriebssystem.Die ULED-Serie von Hisense erfüllt die Verbrauchererwartungen an Qualität, Leistung und Wert. Die Mini-LED-Technologie, die in das gesamte Spektrum von Premium-Fernsehgeräten integriert wurde, definiert Home Entertainment grundlegend neu, indem sie vielfältige Unterhaltungslösungen für Familien ermöglicht. Zu den weiteren Produkten und Technologien, die am Hisense-Stand zu erleben sind, gehören der neue 8K Sonic Screen Laser TV, der Ultra Black Screen TV und die TriChroma Lasertechnologie mit der neuen Dynamic Light Steering Technology.Erlebnisse, die über die Grenzen herkömmlicher Displays hinausreichenDie vielfältigen Auswirkungen innovativer Displaytechnologien veranschaulichte David Gold anhand von konkreten Beispielen, die zeigen, wie Hisense alltägliche Szenarien aufwertet.Dies umfasst auch die wichtige Rolle der B2B-Displays von Hisense in beruflichen und akademischen Umgebungen in einer Zeit, in der Remote-Arbeit und globale Konnektivität die Zusammenarbeit transformieren und mühelose Kommunikation ermöglichen – sowohl persönlich als auch remote. Im Sport- und Unterhaltungssegment führen LED-Displays, Videowände und digitale Beschilderung in Stadien Sportfans und Konzertbesucher noch näher an das Geschehen heran, sodass sie keinen Moment verpassen. Im Anwendungsbereich der Medizin wird dieser kritische Moment durch eine präzise und moderne Bildgebungstechnologie auf Ultraschallgeräten bis hin zu Bildern, die auf dem Fernsehbildschirm daheim zu sehen sind, zum Leben erweckt. Die Möglichkeiten durch Vernetzung sind endlos.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2313617/Hisense_CES_2024_President_Speech.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2313618/Hisense_CES_2024_media_event.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ces-2024-hisense-erweitert-die-grenzen-der-display-technologie-und-strebt-szenariobasiertes-konzept-an-302030394.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell