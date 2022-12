CES 2023: Hyundai Mobis stellt neue Technologien für zweckgebundene Mobilität vor

Las Vegas und Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Hyundai Mobis stellt auf der CES 2023 künftige Konzeptmodelle für zweckgebundene Spezialfahrzeuge (Purpose Built Vehicles, PBV) sowie 19 neu entwickelte Mobilitätstechnologien vor- Neue schwenkbare Display-Technologie und Konzept für die Hinterradaufhängung mit dem CES 2023 Innovation Award ausgezeichnet- Das Unternehmen veranstaltet eine Pressekonferenz zur zukünftigen Ausrichtung des Geschäfts und zu seinen KlimaschutzinitiativenHyundai Mobis wird seine Produkte auf der CES 2023 auf der bisher größten Standfläche präsentieren und dort eine neue Konvergenztechnologie vorstellen, die für zweckgebundene Spezialfahrzeuge (PBV) optimiert ist.Unter dem Motto „Hi! For a Better Tomorrow!" (dt. „Hi! Für eine bessere Zukunft") stellt Hyundai Mobis erstmals die beiden neuen PBV-Konzeptmodelle M.Vision TO und M.Vision HI vor. „TO" steht für den Weg in die Zukunft, während sich „HI" auf ein menschenfreundliches Fahrerlebnis bezieht. M.Vision ist eine Marke von Hyundai Mobis, die die Philosophie und die Vision der zukünftigen Mobilitätstechnologien des Unternehmens symbolisiert.Der M.Vision TO ist ein selbstfahrendes Fahrzeug, das auf einem Elektrifizierungssystem mit Kameras, Radargeräten, LiDARs, e-Corner-Modulen und MR-Displays basiert, die in die vier Säulen an der Vorder- und Rückseite des Fahrzeugs integriert sind. Im Inneren des M.Vision TO befinden sich Sitze in PBV-Qualität, die umgeklappt oder gedreht werden können.Der M.Vision HI ist ein PBV, das für Freizeit, Entspannung und Aktivitäten im Freien konzipiert wurde. Das Scheibenglas des Fahrzeugs kann als großer Bildschirm zum Anschauen von Filmen oder sogar zum Online-Shopping genutzt werden. Der M.Vision HI verfügt über eine blickunterstützte Fernsteuerungstechnologie, die die Augen des Nutzers als Controller nutzt und es ihm ermöglicht, die Inhalte ohne manuelles Bedienen zu genießen.Die neue Konvergenztechnologie integriert fortschrittliche Systeme wie Selbstfahrsensoren, e-Corner-Module für unabhängiges Fahren und Lenken sowie Mixed-Reality-Anzeigen (MR) in den Fahrzeugrahmen. Mit dieser innovativen Technologie wird Hyundai Mobis die Möglichkeiten für zweckgebundene Mobilität erweitern, indem speziell auf die Bedürfnisse der Fahrer zugeschnittene Funktionen bereitgestellt werden.Neben den neuen PBV-Konzeptmodellen wird Hyundai Mobis an seinem Stand auch 19 seiner neu entwickelten, serienreifen Mobilitätstechnologien vorstellen, darunter die zukünftige integrierte Cockpit-Lösung (MVICS 4.0), die LED-Kühlergrillbeleuchtung und ein Hologramm-AR-HUD.Im Vorfeld der Konferenz wird Hyundai Mobis mit dem CES 2023 Innovation Award für seine schwenkbare Display-Technologie und seine neue Konzept-Hinterradaufhängung gewürdigt. Das schwenkbare Display zeichnet sich durch eine bewegliche Struktur aus, auf der sich ein 32-Zoll-Ultra-Großdisplay vertikal bewegt. Die neue Konzept-Hinterradaufhängung ist eine innovative Technologie, die bei zukünftigen Fahrzeugen, wie beispielsweise Elektrofahrzeugen und PBVs, eingesetzt werden kann, um die Integration von Funktionen zu erleichtern und das Gewicht zu reduzieren.Um über diese neuen Technologien sowie die künftige Ausrichtung des Hyundai Mobis-Geschäfts und seine Initiativen zur Klimaneutralität zu diskutieren, veranstaltet das Unternehmen am Morgen des 5. Januar eine Pressekonferenz auf dem Messestand von Hyundai Mobis im Las Vegas Convention Center, West Hall, Stand 4441.Informationen zu Hyundai MobisHyundai Mobis mit Hauptsitz in Seoul (Südkorea) ist weltweit die Nummer 6 unter den Automobilzulieferern. Zu den Produkten des Unternehmens gehören verschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis betreibt eine Forschungs- und Entwicklungszentrale in Südkorea sowie vier Technologiezentren in den Vereinigten Staaten, Deutschland, China und Indien.Weitere Informationen finden Sie auf http://www.mobis.co.kr/MedienkontaktJihyun Han: jihyun.han@mobis.co.krOlivia Buffington (Ketchum): olivia.buffington@Ketchum.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1961368/mobis_ces2023.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ces-2023-hyundai-mobis-stellt-neue-technologien-fur-zweckgebundene-mobilitat-vor-301695865.htmlPressekontakt:+82-2-2018-6026Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell