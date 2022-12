CES 2023: 200 französische Tech-Start-ups auf dem Weg nach Las Vegas

Paris (ots/PRNewswire) -- Business France begleitet eine französische Delegation aus 200 Startups- 1 Tech-Pavillon: Eureka Park – Halle G Stand 60200- 1 Automobil-Pavillon: LVCC – West Hall Stand 5400- 5. Januar: Den Medien offenstehender French Tech-Abend zum Thema "Ökologischer Wandel"Im Rahmen der vom 5. bis 8. Januar stattfindenden Consumer Electronic Show (CES) stellen französische Unternehmen unter der Marke ‚French Tech' ihre intelligenten Lösungen vor. Business France begleitet mehr als 200 französische Start-ups, verteilt auf zwei Pavillons.Seit 2014 begleitet Business France französische Unternehmen zur CES. Die Delegation wird von Jahr zu Jahr größer, besonders dank der Mobilisierung aller französischen Regionen. Rund 900 französische Start-ups haben seitdem auf der CES ausgestellt.EINE DELEGATION IM ZEICHEN DER INNOVATIONAn der CES 2023 wird eine von Business France ausgesuchte bunte Delegation teilnehmen. Im Eureka-Park-Pavillon werden 170 französische Start-ups vertreten sein, im LVCC 16 französische Unternehmen aus dem Bereich autonome und intelligente Fahrzeuge und in der Learning Expedition 30 Start-ups.Der Eureka-Park-Pavillon ist der künstlichen Intelligenz und der Elektronik gewidmet und stellt einen hervorragenden Nährboden für neue Unternehmen (https://event.businessfrance.fr/ces-en/directory/) dar. Diese Start-ups sind auf verschiedene Bereiche wie Gesundheit, Wohlbefinden, Mobilität, GreenTech, KI, Robotik, SportTech, SmartHome, Cybersicherheit und das Metaverse spezialisiert. Die ausstellenden Unternehmen sind Experten auf ihrem Gebiet und beschäftigen sich intensiv mit der Gestaltung der Welt von morgen - insbesondere durch innovative Technologien, die das Leben erleichtern, unsere Gesundheit verbessern und in einigen Fällen unseren Alltag komplett revolutionieren könnten.Die CES ist nicht nur die führende Messe für Unterhaltungselektronik, sondern mittlerweile auch ein beliebter Treffpunkt für Akteure der neuen Mobilität. So werden die französischen Unternehmen, die im Automobil-Pavillon ausstellen (https://event.businessfrance.fr/automotiveCES/french-automotive-exhibitors-2023/), konkrete Lösungen für die größten Herausforderungen für intelligente und autonome Fahrzeuge anbieten: mehr Sicherheit und Fahrzeugeffizienz bei gleichzeitiger Verbesserung des Nutzererlebnisses.EIN DEN MEDIEN OFFENSTEHENDES PROGRAMMWährend der vier Messetage finden drei Networking-Veranstaltungen und ein spezieller French Tech-Abend statt:- Donnerstag, 5. Januar: Dieser Tag ist den Themen Consumer Tech, HealthTech und Industrie 4.0 gewidmet. Er endet mit der French Tech-Abendveranstaltung zum Thema ‚Ökologischer Wandel', im Beisein von Clara Chappaz, Direktorin der Mission ‚French Tech' und eines internationalen Publikums.- Freitag, 6. Januar: Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, GreenTech, Smart Cities, Mobilität und Tourismus.- Samstag, 7. Januar: Gespräche zum Thema ‚Connected Women' und Web3 / Metaverse.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1964801/French_pavilion_at_tradeshow.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1964800/Choose_France_and_French_Tech_Logo.jpgPRESSEKONTAKTSiham MORCHIDsiham.morchid@businessfrance.frView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ces-2023-200-franzosische-tech-start-ups-auf-dem-weg-nach-las-vegas-301699080.htmlPressekontakt:+33(0)6 98 90 35 23Original-Content von: Business France, übermittelt durch news aktuell