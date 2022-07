Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Hamburg (ots) -Dominik von Achten, Chef des zweitgrößten CO2-Emittenten Deutschlands, HeidelbergCement, empfindet wirtschaftlichen Druck für mehr Klimaschutz. "Unser Aktienkurs steht nicht da, wo wir ihn gerne hätten", bemerkt er diese Woche im Interview mit der Wochenzeitung DIE ZEIT. Das sei auch ein Warnsignal von Investoren. "Die sagen, wir wollen einfach nicht mehr in eure Aktien investieren, wenn ihr euch mit dem Thema Klimaschutz nicht wirklich glaubwürdig und nachhaltig auseinandersetzt." Zweifel an seinen Absichten weist von Achten entschieden zurück und äußert sich über die Kritik des Greenwashings: "Bei dem Wort stehen mir die Haare zu Berge." Neuen Baustoffen zeigt er sich der ZEIT gegenüber offen: "Wenn Sie die Chance haben, etwas zu erfinden, was komplett CO2-frei ist, dann wäre das doch spitze."Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell