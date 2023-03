CEO von ABI: Erster globaler Manager, der in diesem Jahr Chinas Handelsminister besucht - AB InBev investiert in eine Zukunft in China, auf die sich anstoßen lässt

Beijing, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Michel Doukeris, Geschäftsführer von AB InBev, besucht China, und Budweiser investiert in das Wachstum der Bierindustrie mit drei führenden „Akzeleratoren"Michel Doukeris, CEO des Fortune-500-Unternehmens „AB InBev", flog am 24. Februar 2023 nach Beijing, um Chinas Handelsminister Wang Wentao zu besuchen. Er ist damit einer der ersten Besucher der nach der Aufhebung der Pandemie-Beschränkungen in China zu einem Treffen mit der chinesischen Zentralregierung reist. AB InBev, die Muttergesellschaft von Budweiser APAC, ist eine an der Euronext notierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Leuven (Belgien), die auf eine über 600-jährige Brauereitradition und eine umfassende globale Präsenz zurückblicken kann.Dieses Jahr markiert den Beginn der chinesischen Modernisierung. Die letzten beiden Monate haben ein gutes Wirtschaftswachstum gezeigt, was sowohl für den Konsum als auch für die Investitionen in China vielversprechend ist. „China hat die größte Bierindustrie der Welt. China ist ein so wichtiger Markt, einer der wichtigsten Märkte für uns weltweit. Es war für mich selbstverständlich, im Laufe des Jahres zu kommen, um zu sehen, wie es läuft, und die Möglichkeit zu haben, mit dem Team zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass der Konsum sehr schnell wieder anzieht", sagte Herr Doukeris. Während seines Interviews mit chinesischen Medien sprach Herr Doukeris über die strategischen Pläne von AB InBev in China. Dazu gehörten Fortschritte auf dem Weg zu Kohlenstoffneutralität, Nachhaltigkeit und den ESG-Zielen von AB InBev sowie Möglichkeiten, wie die Bierindustrie den lokalen Verbrauch und die wirtschaftliche Revitalisierung fördern kann.Investitionen in China für langfristiges WachstumHerr Doukeris betonte Chinas Bedeutung für AB InBev und wies darauf hin, dass „jedes vierte Bier weltweit in China konsumiert wird". Seit dem Eintritt nach China im Jahr 1984 hat AB InBev bedeutende Wurzeln im Land etabliert und mehr als 30 Milliarden RMB (einschließlich Direktinvestitionen und Akquisitionen) investiert. AB InBev braut Bier in etwa 30 Brauereien in ganz China und unterhält ein vielfältiges Portfolio mit mehr als 50 Marken. AB InBev hat auch keine Anstrengungen geschont, seine Verpflichtungen auf dem chinesischen Markt einzuhalten und gleichzeitig seine Investitionen hier kontinuierlich zu steigern.In den letzten Jahren hat China sein Modell der „dualen Zirkulation" kontinuierlich implementiert, bei dem der Inlandsmarkt im Mittelpunkt steht und ausländischen Investitionen das Wachstum und die Expansion beschleunigen. Dies entspricht dem Engagement des Landes für eine hochwertige wirtschaftliche Öffnung nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas. Das Wachstum der Bevölkerung mit mittlerem Einkommen in einer Größenordnung von über 400 Millionen und die anhaltenden Trends in Bezug auf den Handel und die Premiumisierung sind eine gute Nachricht für AB InBev, das eine Premiumisierung in einem sehr frühen Stadium vorsah.„Wir sind seit 1984 in China. Jedes Mal, wenn der Markt wächst und der Konsum zunimmt, müssen wir mit der Investition Schritt halten, um zu wachsen", sagte Herr Doukeris. Die Börsennotierung von Budweiser APAC an der Hongkonger Börse im Jahr 2019 hat die Investitionen in China erhöht. Zum Beispiel hat die Putian Craft Brewery, die größte Craft-Brauerei von Budweiser China, im Juli 2022 den Betrieb aufgenommen und produziert weltweit bekannte Craft-Biere wie Goose Island und Boxing Cat. Sie ist außerdem eine Basis für seine lokal inspirierte Craft-Bier-Marke „059 Coastline Craft", die lokale Zutaten aus Fujian wie Wuyi Mountain Da Hong Pao Tee und FJ Passionsfrucht kombiniert.Die Entwicklung von AB InBev in China war letzten Oktober ebenfalls schnell vorangekommen, als die Bierindustrie im Westen und Nordosten in die Liste geförderter Branchen aufgenommen wurde. AB InBev investierte umgehend in die Erweiterung der Brauerei für die Produktion seiner drei Premium-Marken in seinem Werk Ziyang, in der Provinz Sichuan, um weitere 42.000 Tonnen.Verbrauchsausweitung zur Beschleunigung des MarktwachstumsAuf Chinas zentraler Wirtschaftskonferenz 2022 wurde erklärt, dass die zuständigen Behörden der lokalen Gebietskörperschaften die Erholung und die Ausweitung des Verbrauchs priorisieren sollten. Das chinesische Handelsministerium hat außerdem 2023 zum Jahr der Verbrauchsexpansion erklärt, mit landesweiten Werbeaktionen, um den Verbrauch zu steigern und den Markt zu revitalisieren.Kurz nach der Ankunft in Beijing besuchten Herr Doukeris und sein Team den Markt, um sich in Restaurants und Gaststätten ein eigenes Bild von der Erholung des Verbrauchs zu machen. Herr Doukeris merkte an: „Angesichts des Aufstiegs der ‚She Economy', des gesunden Konsums und anderer Marktsegmente wird AB InBev weiterhin diversifiziertere und innovative Produkte einführen. Wir werden mehr Konsumanlässe schaffen und gleichzeitig Verbindungen zu mehr Verbrauchern aufbauen."Der Bierkonsum ist auf Veranstaltungen ausgerichtet, führt zu mehr menschlichen Interaktionen und stärkt die Verbindungen zwischen uns und spielt damit eine wichtige Rolle bei der Steigerung des Gesamtverbrauchs auf dem Markt. „Die Bierindustrie ist von großer Bedeutung für die Weltwirtschaft", sagte Herr, Doukeris. „Laut einer neuen Studie von Oxford Economics steht jeder zehnte Arbeitsplatz direkt oder indirekt mit der Bierindustrie in Verbindung."Trotz dreijähriger globaler Pandemie hat AB InBev als ein Unternehmen der Global Top 500 Resilienz bewiesen und setzt weiterhin Vertrauen auf die Branche und den Markt. Budweiser China plant Ende März die Einführung eines öffentlichen Wohlfahrtsprogramms mit dem Namen „Cheers Campaign" in China. Das Programm zielt darauf ab, kleine und mittlere Händler zu unterstützen, um den Verbrauch und die Entwicklung der Nachtwirtschaft mit den „Bienen" von AB InBev zu fördern. Es handelt sich um eine digitale B2B-Plattform, die Großhändlern dabei hilft, Kosten zu senken und die Effizienz mit ihrer Technologie und professioneller Unterstützung zu verbessern.ESG und Stärkung von IndustriekettenIn dem Bericht an den 20. Nationalkongress der der Kommunistischen Partei von China wurde hervorgehoben, dass eine qualitativ hochwertige Entwicklung die erste Aufgabe des Aufbaus eines modernen sozialistischen Landes ist. Als eine Zukunftsbranche mit einer Marktgröße von 400 Milliarden RMB nimmt die Bierindustrie Kurs auf eine solche Entwicklung. Budweiser APAC hat sich zum Ziel gesetzt, der „beliebteste, wachstumsstärkste und qualitativ hochwertigste Getränkehersteller" zu werden, und hat ESG in den Mittelpunkt seiner Strategie und seiner Aktivitäten gestellt.AB InBev betont, dass ESG im Mittelpunkt seines Geschäfts steht. Herr Doukeris bekräftigte: „Bier ist natürlich, integrativ und lokal". Seiner Meinung nach kann das Biergeschäft nur mit gesunden, wohlhabenden Gemeinden und gesunden, natürlichen Zutaten nachhaltig sein. Daher konzentriert sich die ESG-Strategie von AB InBev auf acht Prioritäten, darunter Wassermanagement, intelligente Landwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Klimamaßnahmen.Budweiser APAC entwickelt ESG-Durchbrüche durch Innovation und Zusammenarbeit mit Marktteilnehmern und Interessengruppen in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Die Brauerei in Nanning setzt mit einer Wassereffizienz von 1,11 hl/hl neue Maßstäbe in der Branche. Die Brauereien in Wuhan und Jinzhou sind die ersten kohlenstoffneutralen Brauereien, und die Brauerei in Taizhou ist eine „Zero-Waste-Anlage". Im vergangenen Juni wurde Budweiser China von MSCI als ESG-Führer mit der Bewertung AA eingestuft. Derzeit fördert AB InBev innovative ESG-Lösungen durch den 100+ Accelerator, den Budweiser 100+ Innovation Hub und die Supplier Strategic Alliance.Hand in Hand mit den Geschäftspartnern setzt AB InBev seine Ressourcen und Technologien ein, um die industrielle Kette zu stärken und gemeinsamen Wohlstand in den Gemeinden zu erreichen, in denen das Unternehmen tätig ist. So hat das Wholesaler Excellent Program landesweit bereits fast 2.000 Großhändlern geholfen, ihre Kosten zu senken und ihre Effizienz zu steigern. Budweiser China hat außerdem Litschi-Bauern in Zhangzhou (Provinz Fujian) und Limonen-Bauern in Anyue (Provinz Sichuan) unterstützt, um neue Modelle der ländlichen Wiederbelebung zu erforschen.Auf dem neuen Weg zu einer Modernisierung nach chinesischem Vorbild hat sich ausländisches Kapital verstärkt an der hochwertigen Entwicklung Chinas beteiligt. Durch die Beschleunigung von Investitionen, Konsum und ESG hat AB InBev das Wachstum der Bierindustrie mit „drei Akzeleratoren" angekurbelt und seine Entschlossenheit und Zuversicht gestärkt, auf dem chinesischen Markt weiter zu wachsen.