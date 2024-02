CENTURION FINANCE ASI Spolka Akcyjna Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Aktie von Centurion Finance Asi weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 45,45. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Centurion Finance Asi mit 0,191 EUR um +0,53 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +0,53 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centurion Finance Asi liegt bei einem Wert von 163, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 57,16 als überdurchschnittlich hoch eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.