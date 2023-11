CENTURION FINANCE ASI Spolka Akcyjna Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Centurion Finance Asi-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,2 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,19 EUR liegt, was eine Abweichung von -5 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls bei 0,19 EUR, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass Centurion Finance Asi weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Centurion Finance Asi-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividende von 0 % der Centurion Finance Asi-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6 % führt zu einer niedrigeren Bewertung, da die Differenz 6 Prozentpunkte beträgt, was die Einstufung als "Schlecht" ergibt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Centurion Finance Asi-Aktie.