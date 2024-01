CENTURION FINANCE ASI Spolka Akcyjna Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Centurion Finance Asi wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen neutralen Wert von 50. Dementsprechend wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Centurion Finance Asi, was zu einer neutralen Einschätzung des Sentiments und des Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Centurion Finance Asi derzeit bei 0,2 EUR, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0 Prozent, was erneut zu einem neutralen Signal führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 163,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie deutlich teurer als der Branchendurchschnitt ist. Das Branchen-KGV liegt bei 51,4, wodurch sich ein Abstand von 218 Prozent ergibt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also für die Centurion Finance Asi eine neutrale bis negative Gesamtbewertung, basierend auf verschiedenen Analysemethoden.