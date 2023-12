CENTURION FINANCE ASI Spolka Akcyjna Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Centurion Finance Asi wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,2 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,192 EUR) um -4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 0,19 EUR, was einer Abweichung von +1,05 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Investoren, die in die Aktie von Centurion Finance Asi investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,93 Prozentpunkten bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Centurion Finance Asi-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 33,33 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie somit auch in Bezug auf die RSIs ein "Neutral"-Rating.