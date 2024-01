CENTR Brands Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Analyse der Sentiment- und Buzz-Rate zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch die Diskussionsintensität über die Aktie war höher als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der Kurs der Aktie deutlich unter dem Trendsignal liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Centr Brands-Aktie auf kurzfristiger Basis als neutral eingestuft wird, während sie auf längerfristiger Basis als überkauft betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht" für die Centr Brands-Aktie auf Grundlage dieser Analyse.