CENTR Brands Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Centr Brands-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,23 CAD, was einem Abstand von -89,13 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,025 CAD entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 0,13 CAD ergibt sich mit -80,77 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt fällt das Fazit auf Basis der beiden Zeiträume somit negativ aus.

Die Meinungen und Diskussionen über Centr Brands in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine positive Einschätzung und Stimmungslage hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Centr Brands wird demnach bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Centr Brands einen neutralen 7-Tage-RSI von 37,5 Punkten, während der 25-Tage-RSI mit einer Überkauftheit einhergeht. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen positiv entwickelt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird Centr Brands somit auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.