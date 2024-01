CENTR Brands Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Centr Brands-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 0,025 CAD, was einer Entfernung von -87,5 Prozent vom GD200 (0,2 CAD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage abbildet, liegt bei 0,09 CAD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs einen Abstand von -72,22 Prozent aufweist, was ebenfalls ein schlechtes Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Centr Brands-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Centr Brands eingestellt waren. Es gab fünf Tage lang keine negativen Diskussionen, sondern hauptsächlich positive Themen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Centr Brands daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Centr Brands über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und nur geringfügige Stimmungsänderungen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Centr Brands liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 67,86, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Centr Brands somit ein Gesamtrating von "Neutral".