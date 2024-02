CENTR Brands Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Centr Brands ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger vor allem auf negative Themen verlagert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dies ergibt sich aus dem Anleger-Stimmungsbarometer, das insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet und im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen aufgezeichnet. Der aktuelle RSI-Wert der Centr Brands liegt bei 60, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,16 CAD für den Schlusskurs der Centr Brands-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,015 CAD, was einem Unterschied von -90,63 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,03 CAD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt um 50 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Centr Brands-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf Centr Brands wurde eine langfristig starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine Bewertung von "Gut".