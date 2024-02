CENTR Brands Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Centr Brands betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 51,72 zeigt, dass Centr Brands als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Centr Brands in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Centr Brands eine "Gut"-Bewertung erhält.

Zusätzlich zu harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung die Aktienkurse beeinflussen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegenden Kommentare und Befunde zu Centr Brands positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich positive Themen besprochen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Centr Brands-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,17 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD lag, was einer Abweichung von -88,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,03 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-33,33 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Centr Brands-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.