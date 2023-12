CENTR Brands Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Centr Brands wird derzeit hinsichtlich der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,22 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,02 CAD liegt, was einer Abweichung von -90,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,12 CAD deutet auf eine Abweichung von -83,33 Prozent hin. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen zu Centr Brands. Dies führt dazu, dass das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft wird, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Centr Brands, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 62,5 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, während der RSI25 mit 81,63 eine "Schlecht"-Einschätzung liefert.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Gesamteinschätzung für die Centr Brands basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.