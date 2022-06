CENTRAL PARK TOWER, HÖCHSTES WOHNGEBÄUDE DER WELT, ERÖFFNET DEN HÖCHSTEN PRIVATCLUB ALLER ZEITEN

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



mehr >

New York (ots/PRNewswire) -Lifestyle-Kurator Colin Cowie und Michelin-Sterneköche schaffen gehobenes WohnerlebnisDas landesweit anerkannte Immobilienentwicklungsunternehmen Extell Development Company (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3573251-1&h=2986343005&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3573251-1%26h%3D2064590466%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fextell.com%252F%26a%3DExtell%2BDevelopment%2BCompany&a=Extell+Development+Company) enthüllte heute offiziell die mit Spannung erwartete 100. Etage, das krönende Juwel des Central Park Tower, des höchsten Wohngebäudes der Welt, das 179 ultra-luxuriöse Eigentumswohnungen bietet. Die 100. Etage befindet sich über 300 Meter über der Billionaires' Row in Manhattan und ist Teil des Central Park Club des Gebäudes. Er ist New Yorks höchstgelegener Privatclub mit privaten Speise- und Unterhaltungsräumen.„Die 100. Etage des Central Park Tower ist mit nichts auf der Welt vergleichbar, und es ist nur passend, dass sie sich im bedeutendsten Wolkenkratzer von New York City befindet", sagte Gary Barnett, Gründer und Vorsitzender der Extell Development Company. „Zusätzlich zu den unübertroffenen Wohnungen, die endlose Ausblicke, eine exquisite Architektur und großzügige Grundrisse bieten, ist der Central Park Club ein entscheidendes Element, das das Wohnerlebnis unserer Bewohner weiter verbessert."Der Central Park Club ist ein exklusives Angebot, das auf drei Etagen über 4.600 Quadratmeter erstklassige Dienstleistungen und Annehmlichkeiten bietet. Jeder Standort bietet ein einzigartiges Erlebnis, das durch einen Fünf-Sterne-Service ergänzt wird. Der 100. Stock des Clubs erstreckt sich über mehr als 770 Quadratmeter und wurde von dem international gefeierten Designbüro Rottet Studio entworfen, das auch die Inneneinrichtung des Gebäudes entworfen hat. Der sorgfältig gestaltete Raum bietet einen großen Ballsaal mit Platz für mehr als 120 Personen, eine private Bar und ein Restaurant mit saisonalen Menüs von Michelin-Sterneköchen sowie eine Wein- und Zigarrenlounge - und das alles mit einem einzigartigen 360-Grad-Blick auf den Central Park, den Hudson und den East River sowie die berühmte Skyline von Manhattan.Um die Anziehungskraft des Central Park Club noch zu verstärken, hat der Lifestyle-Berater und Autor Colin Cowie als exklusiver Lifestyle-Kurator und Event-Planer des Gebäudes ein maßgeschneidertes Wohnerlebnis geschaffen - die erste Zusammenarbeit mit einem Luxus-Wolkenkratzer. Colin Cowie Lifestyle ist der Betreiber der Gastronomie im Central Park Tower und bietet Service im gesamten Central Park Club. Der Club bietet auch kulinarische Erlebnisse von Michelin-Sterneköchen wie Alfred Portale, Laurent Tourndel und Gabriel Kreuther, die das ganze Jahr über ein unvergleichliches Speise- und Getränkeprogramm mit unverwechselbaren Gerichten anbieten werden.Durch einen Fünf-Sinne-Ansatz hat Colin Cowie Lifestyle ein umfassendes Erlebnis im Central Park Tower geschaffen. Der Club verfügt über ein genau abgestimmtes Ambiente, das sich im Laufe des Tages verändert, um rund um die Uhr Komfort und Ruhe zu gewährleisten. Dazu gehören Lichter, die sich mit der untergehenden Sonne anpassen, Musik, die von morgens bis abends an Tempo gewinnt, und individuelle saisonale Düfte.„Wir sind seit 35 Jahren im Geschäft, um maßgeschneiderte Luxuserlebnisse zu schaffen, aber der Central Park Tower ist unser erster Versuch, eine Partnerschaft mit einem Luxuswohngebäude einzugehen", sagte Colin Cowie. „Unsere Mission als Unternehmen ist es, Erlebnisse zu schaffen, die ‚Life At The Top' bieten. Es gibt buchstäblich und bildlich kein besseres Gebäude auf der Welt, um dies zu zeigen, als den Central Park Tower. Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, mit Extell und Gary Barnett an diesem einzigartigen Raum und Erlebnis zusammenzuarbeiten."Zu den weiteren Annehmlichkeiten im Central Park Club gehört die Terrassenebene im 14. Stock, die einen 18 Meter langen Außenpool, eine Sonnenterrasse mit Cabanas, einen privaten Garten, einen Gasgrill und eine Bar, einen Kamin und eine Sichtschutzwand bietet. Auf dieser Etage befinden sich auch eine Lounge mit Billard, ein privater Vorführraum, ein Spielzimmer, ein Konferenzraum und ein Business Center. Mit dem Schwerpunkt auf Fitness und Wellness bietet die 16. Etage unter anderem ein 20 Meter langes Salzwasser-Hallenbad mit Spa, ein Fitness- und Wellnesscenter, einen Squash-/Halb-Basketballplatz, einen privaten Behandlungsraum sowie Umkleideräume für Männer und Frauen mit Duschen, Dampfbädern und Saunen.Am Fuße des Central Park Tower befindet sich das erste Kaufhaus von Nordstrom. Das rund 29.000 Quadratmeter große, siebenstöckige Kaufhaus wurde 2019 eröffnet und ist das Vorzeigeobjekt der Marke. Die Bewohner des Central Park Tower erhalten einen eigenen Zugang zum Flagship-Store von Nordstrom. Dieses einzigartige Lifestyle-Programm besteht in einer seltenen Zusammenarbeit, die der Einzelhändler erstmals eingeht, und bietet den Bewohnern exklusive Programme als Bewohner und als Kunden. Zu den Privilegien gehören garantierte Reservierungen für die drei Restaurants mit umfassendem Service von Nordstrom sowie der direkte Zugang zu den beiden Bars und dem Café des Kaufhauses. Zu den Exklusiv-Angeboten für Bewohner zählen außerdem kulinarische Erlebnisse zu Hause und im Club, Schönheits- und Wellnessangebote, klinische Hautpflege, persönliche Stylisten, die im eigenen Zuhause beraten, und eine Vielzahl von Vergünstigungen im Kaufhaus wie beispielsweise der Vorabzugriff auf neue Marken und Kollektionen sowie der vorrangige Zugriff auf Style-Veranstaltungen auf Einladung.Extell entwickelt den Central Park Tower in Zusammenarbeit mit SMI USA (SMI), der US-amerikanischen Tochtergesellschaft von Shanghai Municipal Investment, einer führenden Infrastrukturinvestitionsgesellschaft, die für den angesehenen Shanghai Tower, das zweithöchste Gebäude der Welt, verantwortlich ist.Die Extell Marketing Group und die Corcoran Sunshine Marketing Group sind zusammen die exklusiven Vertriebs- und Marketingagenturen für das Gebäude. Der Central Park Tower bietet Wohnungen mit zwei bis acht Schlafzimmern, die in der 32. Etage des Gebäudes beginnen und eine Größe von 133 Quadratmetern bis zu über 700 Quadratmetern haben. Die Preise für die aktuelle Verfügbarkeit im Central Park Tower beginnen bei 6,5 Millionen USD. Um weitere Informationen zu erhalten oder einen privaten Termin für die neu fertiggestellten Muster-Appartements zu vereinbaren, wählen Sie bitte die 212-957-5557 an oder besuchen Sie www.centralparktower.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1844274/Extell_Development_Company_Central_Park_Tower_100th_Floor.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3573251-1&h=1416879930&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3573251-1%26h%3D3080154235%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1844274%252FExtell_Development_Company_Central_Park_Tower_100th_Floor.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1844274%252FExtell_Development_Company_Central_Park_Tower_100th_Floor.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1844274%2FExtell_Development_Company_Central_Park_Tower_100th_Floor.jpg) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1844273/Extell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3573251-1&h=345677354&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3573251-1%26h%3D1938879314%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1844273%252FExtell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1844273%252FExtell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1844273%2FExtell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg)Pressekontakt:M18 Public Relations: M18 Public Relations,Anna LaPorte - 212-604-0318,x113; anna@m18pr.com; Brooke Goldberg - 212-604-0319 x 128; brooke@m18pr.comOriginal-Content von: Extell Development Company, übermittelt durch news aktuell