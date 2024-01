CENIT – gesehen? Wachstum ala CENIT. Übernahmen ohne Gewinnverwässerung. Geht.

CENIT Aktie mit Luft nach oben? Auf jeden Fall ein Digitalisierungsspezialist mit dem Flaschenhals Personal – und einem interessanten Lösungsansatz. Personalakquisition durch Übernahmen. Und gleichzeitig Aufbau einer Flotte schlagkräftiger, weitgehend selbstständig auftretende Einheiten, die mit dem Zusatz „a CENIT company“ gleichzeitig die Vorteile eines sichtbaren, solventen Konzerns nutzen. Mit Synergieeffekten bei Kunden, Produkten und Personalverfügbarkeit, mit einzelnen Funktionen auf Konzernebene, die so wirtschaftlicher gelöst werden können als im Kleinen. So erläuterte es Peter Schneck, CEO der CENIT AG zuletzt auf dem EKF2023. Ursprünglich von 5 Ex-IBM-Mitarbeitern gegründet, ist CENIT bereits seit 1998 an der Börse notiert. Mit gut 900 Mitarbeitern sieht man im Bereich Personal den Flaschenhals der Unternehmensentwicklung. Strategiekonform konnte man heute der CENIT-Gruppe neue Mitarbeiter, Kunden und eine Stärkung des Segments „Dassault“-Lösungen liefern. Einzelheiten dazu später, zuerst geht es um CENIT allgemein:

Es geht um Digitalisierung.

Aufgestellt mit 5 Divisionen setzt man jeweils auf starke Kunden/Partner – Dassault Systemes bei den 3DS-Solutions als wesentlichen Kunden. Dazu gibt es SAP als „Design-to-operate“-Partner, mit CENIT als System Integrator, wobei SAP als „Verkäufer“ die Dienstleistung der Stuttgarter anbietet. Weiter Airbus als Hauptkunden im Bereich Application Management Systems (86 Mitarbeiter allein für diesen Kunden, Bedarf wäre für mindestens weitere 100 Mitarbeiter – Flaschenhals!). Dazu eine IBM-Partnerschaft im Bereich Enterprise Management.