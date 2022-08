CENIT-Aktie: Starkes Halbjahresergebnis!

Ein anhaltend starkes Beratungs- und Servicegeschäft (vs. Vorjahr: +18,9%) sowie gestiegene Lizenzumsätze in Q2 bestimmen das Umsatzwachstum (vs. Vorjahr: + 4.280 TEUR/+6,2%) im ersten Halbjahr 2022. Das bereits im ersten Quartal stark wachsende Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft (vs. Vorjahr: +13,9%) setzte sich auch im zweiten Quartal extrem fort (vs. Vorjahr: +23,5%) und wurde zusätzlich durch einen deutlichen Anstieg des Verkaufs von… Hier weiterlesen