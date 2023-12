CEL-SCI Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Finanzkennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In Bezug auf Cel-sci hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Cel-sci.

Die Analystenbewertung der Cel-sci-Aktie ergibt insgesamt eine Einstufung von "Gut", basierend auf 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Das Kursziel liegt im Mittel bei 16 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 465,37 Prozent darstellt. Aus technischer Sicht erhält die Cel-sci-Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem Schlusskurs von 2,83 USD, was einen Unterschied von +38,73 Prozent darstellt.

Im Branchenvergleich hat Cel-sci in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,49 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance von -151,78 Prozent im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite 116,12 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Analysteneinschätzung und eine gute technische Bewertung für die Cel-sci-Aktie, jedoch zeigt der Branchenvergleich eine Unterperformance, die zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.