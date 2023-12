CEL-SCI Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich für Cel-sci in den letzten vier Wochen wesentlich verändert. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Hingegen wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cel-sci daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,48 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Cel-sci als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 51,22 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Cel-sci-Aktie führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Cel-sci in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,38 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 24,64 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,74 Prozent für Cel-sci. Der Gesundheitspflege-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Cel-sci um 12,05 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.