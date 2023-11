CEL-SCI Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten Wochen hat Cel-sci vermehrt negative Kommentare in den sozialen Medien erhalten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist stark im roten Bereich. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die Intensität der Diskussionen über Cel-sci deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktienkursbewegungen der letzten 7 Tage anhand von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI von Cel-sci liegt bei 20,9, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt wird diese Kategorie als "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Cel-sci abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16 USD, was einer Steigerung von 945,75 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft und die Cel-sci-Aktie erhält insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Cel-sci gesprochen wurde. An sechs Tagen gab es jedoch positive Themen, während an acht Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten Tagen überwiegen jedoch wieder positive Themen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Cel-sci basierend auf dem Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.