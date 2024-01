CEL-SCI Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Cel-sci-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 2,45 USD liegt mit einer Entfernung von +19,51 Prozent vom GD200 (2,05 USD) im "Gut"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 2,43 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Kombination aus 50 und 200 Tagen ergibt eine "Gut"-Bewertung für den Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment für Cel-sci ist derzeit neutral. In den letzten zwei Wochen gab es keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Jedoch zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass Cel-sci momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie dagegen als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Cel-sci beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,49 % als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, während das Anleger-Sentiment neutral ist und die Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Sollten CEL-SCI Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich CEL-SCI jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CEL-SCI-Analyse.

CEL-SCI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...