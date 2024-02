CEL-SCI Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für die Bewertung von Aktien. Der RSI misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Cel-sci-Aktie zeigt der RSI derzeit einen Wert von 87,14, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI-Bewertung eine Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cel-sci besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Überwiegt. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung verleiht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cel-sci-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,09 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 2,34 USD weicht somit um +11,96 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 2,65 USD liegt, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des letzten Schlusskurses von 2,34 USD, was einem Abweichung von -11,7 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Cel-sci mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie (2,52 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Differenz von 2,52 Prozentpunkten zeigt, dass die Aktie in Bezug auf die Dividende niedriger bewertet werden muss.