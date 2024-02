CEL-SCI Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Cel-sci im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") weist eine Rendite von -13,55 Prozent auf, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -11,82 Prozent, wobei Cel-sci mit 1,73 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Cel-sci in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmungen und Einschätzungen rund um den Titel überwiegend positiv sind, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Beobachtungen kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cel-sci-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 53,67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält Cel-sci basierend auf dem RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Cel-sci in den letzten Monaten wenig Aktivität aufgewiesen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Cel-sci führt.