CELLS Group wählt Yardi-Plattform zur Optimierung der Geschäftsabläufe

Mainz, Deutschland (ots/PRNewswire) -Deutsches Immobilienunternehmen nutzt Cloud-basierte Lösung für Investment- und Asset ManagementDie CELLS Group, Projektentwickler und Immobilien-Investmentpartner mit Büros unter anderem in Berlin, München und Frankfurt, hat sich für Yardi® entschieden, um ihre Geschäftsdaten zu konsolidieren, komplexe Abläufe zu automatisieren und eine einzige Informationsquelle für die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens zu nutzen.Seit ihrer Gründung hat die CELLS Group Projekte mit einem Gesamtwert von mehr als 3,6 Milliarden Euro realisiert.Das Unternehmen wird Yardi's Lösungen aus der Commercial Suite und der Investment Suite implementieren. Diese ermöglichen es der CELLS Group, sich von heterogenen Systemen zu lösen und die Entwicklung von Immobilienprojekten beginnend beim Ankauf der Objekte, über die Neupositionierung, den Umbau bis hin zur Vermietung und dem nachhaltigen Asset-Management auf einer Plattform abzubilden. Yardi wird außerdem dazu beitragen, den Geschäftsbetrieb zu digitalisieren und die Finanzprozesse des Unternehmens weiterzuentwickeln.„Die Lösung von Yardi bietet uns eine End-to-End-Plattform für unser operatives Immobiliengeschäft," so Philip Link, Chief Information Officer der CELLS Group. „Wir müssen unser Geschäft deutlich stärker digitalisieren und für den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens sicherstellen, dass alle Mitwirkenden an jedem unserer Projekte künftig mit den gleichen Daten aus einer einzigen synchronisierten Informationsquelle arbeiten. Für eine Vielzahl der branchenüblichen Prozesse möchten wir darüber hinaus auf die in der Yardi-Software verankerten Best-Practice-Erfahrungen zurückgreifen."„Die Yardi Commercial Suite (https://www.yardi.de/products/yardi-commercial-suite/) und die Yardi Investment Suite (https://www.yardi.de/products/yardi-investment-suite/) werden dazu beitragen, den Immobilienbetrieb der CELLS Group zu optimieren," sagt Neal Gemassmer, Vice President of International bei Yardi. „Unsere Technologie vereinfacht komplexe Prozesse, automatisiert immer wiederkehrende manuelle Aufgaben und ermöglicht es unseren Kunden, ihr Geschäft weiter zu skalieren."„Wir freuen uns über das kontinuierliche Wachstum unseres Kundenstamms in Deutschland, da es unser Bestreben ist, unsere Kunden bei der Digitalisierung ihrer Immobiliengeschäfte zu unterstützen," so Neal Gemassmer weiter.Erfahren Sie mehr darüber, wie Yardi's Immobilientechnologie Sie dabei unterstützt, Ihre Geschäftsabläufe zu optimieren (https://www.yardi.de/).Über CELLS GroupSeit über 25 Jahren entwickelt die CELLS Group Value-add-Investments in innerstädtischen Lagen deutscher Großstädte. Die CELLS Group schafft stadtbildprägende Gewerbeimmobilien sowie Arbeitswelten mit hohem Lebenswert. Als integrierter Dienstleister und Partner realisiert die CELLS einen überdurchschnittlichen Mehrwert als Development-, Asset- und Property-Manager. Ein Team aus ca. 100 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, München, Frankfurt am Main, Hamburg, Düsseldorf und Luxemburg deckt dabei alle Stufen der Wertschöpfungskette ab — von der Akquise über die Entwicklung und Realisierung beziehungsweise Optimierung im Bestand bis hin zum Verkauf. Weitere Informationen finden Sie auf cells-group.com.Über YardiYardi®, ein globales Technologieunternehmen, entwickelt und unterstützt branchenführende Investment-, Asset- und Property Management-Software für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen. Mit 8.000 Mitarbeitern arbeitet Yardi auf der ganzen Welt mit Kunden zusammen, um bedeutende Innovationen in der Immobilienbranche voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf yardi.de.Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1857975/CELLS_Group.jpgLogo- https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpgPressekontakt:Denis Litke,Yardi Systems GmbH,+49.6131.140.763,Denis.Litke@Yardi.comOriginal-Content von: Yardi, übermittelt durch news aktuell