CEC, tut es schon wieder!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Cec wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Stimmung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Cec liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf Cec, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Cec im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,49 Prozent erzielt, was 32,27 Prozent unter dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -25,46 Prozent, wobei Cec aktuell 25,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.