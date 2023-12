CEC Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "HHG Capital Corp":

Die Aktie von Cec erhält eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenrendite, da sie mit 2,86 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,53 Prozent liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Cec-Aktie als unterbewertet angesehen, da ihr aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,34 unter dem Branchendurchschnitt von 45,57 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cec-Aktie laut dem Relative-Stärke-Index (RSI) als überkauft betrachtet wird. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis weist auf eine Überkauftheit hin, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Die Anleger-Stimmung für die Cec-Aktie in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf die Aktie diskutiert, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt.