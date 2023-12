CEC Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Aktienkurs von Cec hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um -18,48 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -4,92 Prozent für Cec führt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,71 Prozent, wobei Cec 12,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Cec ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cec basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 2,86 % aus, was 2,58 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,44 %. Dieser niedrigere Ertrag führt ebenfalls zur Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Cec von 0,275 HKD als "Schlecht"-Signal betrachtet, da er sich mit -29,49 Prozent vom GD200 (0,39 HKD) entfernt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit 0,31 HKD einen Kurs auf, der zu einem Abstand von -11,29 Prozent führt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cec derzeit bei 4,71, was 90 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 47. Dies führt dazu, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.