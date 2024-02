CEC Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Cec wird derzeit neutral bewertet, sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch auf die Intensität der Diskussionen. Im Vergleich zur Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln bietet die Dividendenrendite der Aktie von Cec einen geringeren Ertrag von 4 % gegenüber dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cec-Aktie liegt bei 61,54, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25 beträgt 68, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als neutral eingestuft.

In fundamentaler Hinsicht erscheint die Aktie von Cec auf den ersten Blick preisgünstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 10,34 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt kann die Aktie von Cec als neutral bewertet werden, sowohl in Bezug auf die Stimmung und Diskussionen der Anleger als auch auf technische und fundamentale Aspekte.