CEC Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Aktie von Cec bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln einen geringeren Ertrag von 2,53 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,96 Euro für jeden Euro Gewinn von Cec zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 94 Prozent, was zu einer Einstufung des Titels als "Gut" führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. In diesem Zusammenhang zeigt die Anzahl der Beiträge eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cec weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Cec spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Cec bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.