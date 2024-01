CEC Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten Wochen konnte bei Cec keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen gibt es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Cec in diesem Bereich daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Cec mit einer Ausschüttung von 2,86 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (5,62 %) niedriger. Die Differenz von 2,76 Prozentpunkten führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.

Ein Blick auf die Aktienkursentwicklung zeigt, dass Cec in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,49 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche, die im Durchschnitt um -25,2 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Underperformance von -25,28 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors, der eine Rendite von -12,31 Prozent hatte, liegt Cec um 38,18 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Cec bei 0,38 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,25 HKD liegt, was einem Abstand von -34,21 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt mit 0,29 HKD um -13,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem negativen Gesamtbefund führt.

Insgesamt ergibt sich für Cec daher eine negative Bewertung aufgrund der Dividende, der Aktienkursentwicklung und der technischen Analyse.