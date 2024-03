CEC Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Cec im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Die Meinungen waren weder besonders positiv noch negativ, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zu Cec wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die gezahlte Dividende und den jeweiligen Kurs ergibt sich eine Dividendenrendite von 4 % für Cec. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,53 % wird die ausgeschüttete Dividende daher als schlecht eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cec-Aktie liegt bei 63, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (46,84) führt zu einer neutralen Einstufung des Wertpapiers.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Bewertung für Cec basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Dividendenrendite und dem Relative Strength Index.