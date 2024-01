CEA Industries Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Cea Industries-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI (48,69) zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Cea Industries hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auffällig ist jedoch die gestiegene Diskussionsstärke in den sozialen Medien, was auf ein erhöhtes Interesse an der Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Cea Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage um 26,14 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine Abweichung von -2,45 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln insgesamt positive Meinungen wider und weisen auf eine "Gut"-Bewertung hin.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Aktie von Cea Industries bezüglich der Anlegerstimmung.