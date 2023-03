CEAT KOOPERIERT MIT CNH INDUSTRIAL FÜR RADIALREIFEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Weitere Suchergebnisse zu "CNH Industrial":

Mumbai, Indien, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) -CEAT Specialty (ein Geschäftsbereich von CEAT Tires) hat mit CNH Industrial eine Vereinbarung über die Lieferung von Radialreifen für landwirtschaftliche Maschinen getroffen, die in Brasilien und Argentinien hergestellt werden.CEAT ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass CEAT Farmax-Radialreifen in Case IH- und New Holland-Traktoren eingebaut werden.Die Vereinbarung wurde nach mehreren Bewertungsrunden und Audits durch den Erstausrüster des in Mumbai ansässigen Radialwerkes der CEAT und nach mehreren Tests der Reifen auf verschiedene Parameter geschlossen.„Wir waren immer von der Qualität unserer Landwirtschaftsreifen überzeugt, seit wir sie 2017 der Weltöffentlichkeit vorgestellt haben. Wir haben in Weltklasse-Technologien und die besten Mitarbeiter investiert, um unsere Produkte zu entwickeln. Diese Partnerschaft mit CNH Industrial verleiht dem noch mehr Glaubwürdigkeit. Wir hoffen, ein langfristiger Partner für sie zu sein und wollen den Landwirten helfen, ihre Produktivität zu steigern." sagt Amit Tolani, Geschäftsführer von CEAT Specialty.Informationen zu CEATCEAT wurde 1924 in Turin, Italien, gegründet. Heute ist das Unternehmen einer der führenden Reifenhersteller Indiens, und CEAT-Reifen werden weltweit in mehr als 115 Ländern verkauft.Die Marke kam 1958 nach Indien und wurde später Teil der RPG Group. RPG gehört mit einem Gruppenumsatz von 3,6 Milliarden Dollar zu den führenden Unternehmen in Indien.Im Spezialsegment stellt CEAT Reifen für Landwirtschafts-, Bergbau- und Erdbewegungsmaschinen, Industrie- und Baumaschinen sowie Reifen für Spezialanwendungen im Gelände her. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.ceatspecialty.comMedienkontakt:Shivani GandhiLeiterin, Marketing shivani.gandhi@ceat.com (mailto:shivani.gandhi@ceat.com)www.ceatspecialty.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2033879/Ceat_CNH.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2033880/CEAT_Specialty_Tires_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ceat-kooperiert-mit-cnh-industrial-fur-radialreifen-fur-die-landwirtschaft-301773977.htmlPressekontakt:Shivani Gandhi,+91 9601952441Original-Content von: CEAT Specialty (A Division of CEAT Limited), übermittelt durch news aktuell