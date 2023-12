CD Projekt RED Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Bei Cd Projekt wurde der 7-Tage-RSI auf 10,75 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Cd Projekt weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Hinblick auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -10 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen ist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage positiver, mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Cd Projekt für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Cd Projekt ist insgesamt positiv, wie sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten ergibt. Die überwiegend positiven Themen der letzten beiden Wochen führen zu einer Einschätzung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Zusätzlich zur Analyse aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Hier zeigt sich bei Cd Projekt eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.