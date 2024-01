CD Projekt RED Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigt sich bei der Aktie von Cd Projekt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Cd Projekt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Cd Projekt vorwiegend neutrale Meinungen geäußert, mit einigen positiven Tendenzen in den letzten Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cd Projekt aktuell etwa 0,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und etwa 13,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Cd Projekt aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage wird die Aktie jedoch als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Cd Projekt derzeit eine "Neutral"-Bewertung aus verschiedenen Perspektiven erhält.