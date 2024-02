CD Projekt RED Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Die technische Analyse der Cd Projekt-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 128,22 PLN lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 114,5 PLN, was einem Unterschied von -10,7 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts von 109,65 PLN ergibt hingegen einen letzten Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+4,42 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Cd Projekt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Cd Projekt als durchschnittlich und stabil eingestuft werden. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cd Projekt-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Themen rund um Cd Projekt ebenfalls neutral waren. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.