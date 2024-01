CD Projekt RED Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Das Anleger-Sentiment für Cd Projekt bleibt neutral, da in den letzten zwei Wochen keine wesentlichen Richtungsausschläge in den Diskussionen und Interaktionen auf sozialen Medien festgestellt wurden. Allerdings zeigen die jüngsten Diskussionen ein verstärktes Interesse an negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Cd Projekt mit 107,6 PLN derzeit 3,36 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -16,39 Prozent liegt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cd Projekt. Daher erhält die Aktie eine insgesamt "Neutral"-Bewertung, obwohl die Intensität der Diskussionen und die Aufmerksamkeit der Anleger abnehmen.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass Cd Projekt derzeit mit einem Wert von 77,22 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 48. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt spiegeln die Anleger-Diskussionen, die technische Analyse und das Sentiment in den sozialen Medien eine neutrale bis schlechte Bewertung der Aktie von Cd Projekt wider.