CD Projekt RED Aktie im Fokus: Wie Anleger reagieren

Eine fundierte Analyse des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator der technischen Analyse, gibt uns Auskunft darüber, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum hinweg in Relation gesetzt und bewertet. Wir werfen nun einen Blick auf den RSI der CD Projekt RED Aktie in den letzten 7 Tagen und stellen fest, dass dieser bei 51,45 liegt. Somit befindet sich das Wertpapier weder im Bereich des Überkaufs noch des Überverkaufs, was eine Einschätzung als “Neutral” begründet.

Um unsere Analyse durch eine längerfristige Betrachtung zu ergänzen, betrachten wir auch den RSI der CD Projekt RED-Aktie in den vergangenen 25 Handelstagen. Im Vergleich zum RSI7 ist hier deutlich weniger Volatilität zu beobachten. Demzufolge...