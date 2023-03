CD Projekt RED Aktie: Analyse der Kursziele und Prognosen

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

In den letzten drei Monaten haben 0 Analysten eine Bewertung für die CD Projekt RED-Aktie abgegeben. Aus diesen Bewertungen ergibt sich eine positive Einschätzung (“Gut”). Analysten, welche kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, empfehlen die Aktie ebenfalls als “Gut”. Es gab keine “Neutral” oder “Schlecht” Bewertungen.

Die durchschnittliche Kurszielprognose der analysierenden Fachleute liegt bei 0.00 PLN; was einem Abwärtspotential von -100.00 Prozent entspricht im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 24.66 PLN am Markt.

Zusammenfassend ergibt sich eine gute Empfehlung für die CD Projekt RED-Aktie durch alle beteiligten Experten.

Bären dominierten die Aktien von CD Projekt RED

Die CD Projekt RED-Aktie steht aktuell bei einem gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen, dessen Wert bei 114,75 liegt. Obwohl der Aktienkurs...