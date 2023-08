CDW: Potenzielles Kurswachstum von 8,00% auf 198,76 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von CDW einen Rückgang um -0,01%, was zu einem Gesamtverlust von -3,06% in den letzten fünf Handelstagen führte. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit eher pessimistisch eingestellt ist.

Das mittelfristige Kursziel für CDW liegt bei 198,76 EUR laut dem Durchschnitt der Bankanalysten. Sollten sie recht behalten, würde dies ein potenzielles Wachstum von +8,00% im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten schwachen Entwicklung.

Insgesamt empfehlen jedoch mehr als drei Viertel aller Analysten (75%) die Aktie zu kaufen oder zumindest positiv zu bewerten. Fünf Experten stufen die Aktie als stark kaufenswert ein und vier weitere geben das Rating “Kaufen”. Drei weitere Experten bewerten das Wertpapier neutral...