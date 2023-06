CDW: Potenziale für Anleger - Kursziel bei 179,75 EUR

Die Aktie von CDW ist laut Meinung der Bankanalysten aktuell unterbewertet und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial von +10,78%. Das Kursziel liegt dabei bei 179,75 EUR.

• CDW verzeichnete am 26.06.2023 eine negative Entwicklung von -0,27%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,00

• Positives Rating von +70% der Analysten

Im Vergleich zur Vorwoche zeigt sich eine relativ neutrale Stimmung am Markt mit einer Gesamtentwicklung in den letzten fünf Handelstagen von -0,21%. Dennoch sind die meisten Analysten zuversichtlich gestimmt und sehen Potential in dem Unternehmen.

Aktuell empfehlen drei Analysten das Papier als starken Kauf und vier weitere als Kauf. Drei Experten bewerten es neutral mit “halten”.

Das positive Guru-Rating rundet die Einschätzung ab und gibt Anlegern weiteres Vertrauen in die Zukunft des...